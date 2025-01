Dikeledi s’est éloigné de Mayotte, l’alerte rouge maintenue jusqu’à lundi soir

Des trombes d’eau se sont abattues ce dimanche 12 janvier 2025 sur Mayotte, provoquant des inondations, alors que la forte tempête tropicale Dikeledi a fait trois morts à Madagascar, moins d’un mois après les ravages de Chido dans l’océan Indien. Le préfet François-Xavier Bieuville a annoncé ce dimanche avoir décidé de "maintenir l’alerte rouge jusqu’à lundi soir". Aucune victime n'a été recensée pour l'heure.

"On a toujours des vents extrêmement forts et des pluies qui le sont tout autant", a affirmé le préfet sur la chaîne Mayotte la 1ère. François-Xavier Bieuville craignant des "inondations importantes", d’autant plus qu’un deuxième épisode d’intempéries va apporter beaucoup de pluies ce lundi.

"On a un territoire qui est très fragilisé donc j'ai décidé de maintenir cette alerte rouge jusqu'à demain soir", annonce le préfet de Mayotte, François Xavier Bieuville

"À l’heure actuelle, Dikeledi est encore une menace pour notre territoire", a estimé Floriane Ben Hassen, la directrice de Météo-France à Mayotte, également au micro de Mayotte la 1ère.

Pour François-Xavier Bieuville, le "territoire est très fragilisé" après les ravages du cyclone Chido, qui a dévasté Mayotte il y a moins d’un mois, arrachant la végétation, endommageant les infrastructures, emportant des toits de bâtiments et détruisant les habitats précaires. "C’est pour ces raisons que j’ai décidé de maintenir l’alerte rouge jusqu’à lundi soir et nous ferons un point avec Météo-France" après, a poursuivi le préfet.

La préfecture a rappelé dimanche matin sur X à la population de respecter ce confinement : "L’événement est en cours (...) Les quelques accalmies localisées ne sont que temporaires, le danger pour la population persiste".



Durant toute la durée de l’alerte, toute circulation est interdite hormis pour les secours et les personnes autorisées.

Interviewé par Mayotte la 1ère en début de soirée, le préfet François-Xavier Bieuville a annoncé ne pas "déplorer de victime" au moment de sa prise de parole. "On est sur la bonne voie d'un nombre très limité de victimes, voire pas du tout de victime", a-t-il assuré.

Il a aussi dit ne déplorer aucune victime à ce stade. Il y a eu "beaucoup d’actions engagées par les forces de l’ordre, avec les pompiers et les militaires secouristes", dont "une personne sauvée qui était prise dans les inondations dans sa voiture", selon M. Bieuville.

"Au moment où je vous parle, il n'y a pas de victimes", a confirmé sur BFMTV le ministre des Outre-mer Manuel Valls, après le passage de la tempête Dikeledi.

"Au moment où je vous parle, il n'y a pas de victimes", a confirmé sur BFMTV le ministre des Outre-mer Manuel Valls, après le passage de la tempête Dikeledi.

À Madagascar, touché par des pluies diluviennes, trois personnes ont trouvé la mort et au moins 920 personnes étaient sinistrées dans le nord de l’île.

- Des inondations redoutées -

Des inondations ont été signalées sur la côte sud de Mayotte, notamment dans le village de Mbouini, une des rares localités à avoir été épargnées par le cyclone Chido.

À Mayotte, où pluie et vent se sont intensifiés dans la matinée de ce dimanche 12 janvier. Météo-France avait mis en garde contre "de très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrain", ainsi que des "rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h".

À Chirongi, dans le sud-ouest de Grande Terre, la population s'est retrouvée sous les eaux, à l'instar de nombreuses communes du sud de Grande Terre.

"On a entendu à la radio qu'à Chirongi tout allait bien, et ce matin on se réveille comme ça", a dénoncé une habitante. "Toutes les maisons sont condamnées par l'eau ici." Regardez :





La chaîne Mayotte-La 1ère a diffusé des images du village de Mbouini (sud) "complètement inondé et dévasté". À Hamouro (est), les ravines étaient en crue et à Ouangani (centre), des torrents d’eau déferlaient dans les rues. Des pluies tombant "de manière torrentielle" étaient signalées à Pamandzi, dans le sud de l’île de Petite-Terre.

Le village de Mbouini dans le Sud de Mayotte est inondé et dévasté, avec des pompiers mobilisés pour intervenir. C'était le seul village épargné par le cyclone Chido.

L’intensité du phénomène a commencé à diminuer en fin d'après-midi. "Le plus dur au niveau de la pluie est en train de baisser, on a encore du vent, avec de fortes rafales qui font chanter les tôles", a témoigné Gilles Mounier, un habitant de Kawéni (nord) de 55 ans, joint par téléphone par l’AFP.



"On a eu énormément d’eau et mon voisin du dessus n’a plus de toit, la bâche est partie avec le vent donc son appartement est inondé et ça coule chez moi", a déploré le cadre informatique.

- "Tenir" -

Quatre-vingts centres d’hébergement d’urgence (écoles, MJC, mosquées...), mis en place dans toutes les communes de l’archipel, accueillent quelque 14.500 personnes, selon la préfecture. Certaines communes ont dû abriter davantage de personnes par rapport à Chido, tout en ayant moins de centres ouverts.



La population a été appelée à constituer des stocks d’eau et de nourriture pour "tenir le temps du cyclone", a exhorté la préfecture.



Le trafic des barges (ferrys locaux) a été mis à l’arrêt samedi à 20h (heure de La Réunion), l’aéroport international Marcel-Henry dès 17h.



Après avoir atteint la côte nord-est de Madagascar samedi après-midi, le cyclone a commencé à s’affaiblir pour être rétrogradé au stade de forte tempête tropicale, avec des rafales de vent pouvant atteindre sur mer les 130 km/h en rafales, selon Météo-France.



Dikeledi "devrait s’intensifier lentement dans les prochaines 24 heures jusqu’au stade de cyclone tropical tout en se rapprochant des côtes mozambicaines avant d’incurver sa trajectoire vers le sud", indique Météo-France.



Selon leurs prévisions actuelles, la tempête ne devrait pas toucher terre au Mozambique, "mais la région de Nampula devrait tout de même connaître des conditions très dégradées".



Quelque 645 personnels de la Sécurité civile avaient été pré-positionnés dans des lieux stratégiques de l’île pour intervenir le plus rapidement possible à l’issue de l’alerte cyclonique.



Les cyclones se développent habituellement dans l’océan Indien de novembre à mars. Cette année, les eaux de surface sont proches de 30°C dans la zone, ce qui fournit plus d’énergie aux tempêtes, un phénomène de réchauffement climatique observé également cet automne dans l’Atlantique nord et le Pacifique.

- Entre 9 et 13 systèmes au cours de cette saison cyclonique -

Pour rappel, Météo France estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour Météo France Réunion la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.



