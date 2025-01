Dikeledi : Mayotte se réveille en alerte rouge cyclonique

Depuis 23h ce samedi 11 janvier 2025, Mayotte est en alerte rouge cyclonique. La tempête Dikeledi, qui a été rétrogradée dans la nuit après son passage sur Madagascar, pourraient ramener de très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrain. Le système a apporté des vents destructeurs et de fortes pluies à Madagascar (Photo Kwezi)

Dikeledi a atterri vendredi sur la pointe Nord de Madagascar dans la province d'Antsiranana vers 17h30 (heure de La Réunion), au stade de cyclone tropica. Il a commencé à s'affaiblir dès son atterrissage et a été rétrogradé au stade de forte tempête tropicale à 23h.

La province d'Antsiranana, au nord de Madagascar a sui les conditions les plus intenses de la soirée avec des vents encore destructeurs , de fortes pluies et une mer dangereuse. "Les conditions devraient progressivement s'améliorer en fin de nuit, matinée de demain", précise Météo France.



Le système va "ressortir sur le canal du Mozambique, vraisemblablement au stade de tempête tropicale puis se décaler vers l'Ouest-Sud-Ouest en s’intensifiant progressivement dans un premier temps", détaille Météo France.

Il devrait alors passer à environ 100km au Sud de Mayotte au stade de tempête tropicale avant d'être de nouveau classer cyclone tropical lundi en journée.

Une importante dégradation pluvieuse et venteuse est attendue ce dimanche à Mayotte. "De très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrains sont attendus à partir de la fin de nuit prochaine et sur une bonne partie de la journée de lundi", avertit Météo France.

Des rafales pouvant atteindre 80 à 90 km/h voire localement 100-110 km/h sont probables, notamment sur la partie sud de l'île. Un état de mer dangereux, notamment sur le lagon ouest, pourrait aussi accompagner cette dégradation avec un risque de submersion marine.

"Par la suite, il va continuer de s'intensifier en atteignant possiblement le stade de cyclone tropical intense en effectuant un virage vers le Sud puis le Sud-Est en début de semaine prochaine", ajoute Météo France.

- L'alerte rouge sera déclenchée à 22h, heure locale -

Mayotte est passée en alerte cyclonique rouge à 23 heures (heure de La Réunion), alors que le vent avait déjà commencé à se lever dans certaines zones. Dikeledi se trouve actuellement à 540 km à l'Est de Mayotte.

"De très fortes pluies pouvant générer des crues soudaines, des inondations et des glissements de terrain sont attendues à partir de la fin de nuit prochaine et sur une bonne partie de la journée de demain", a averti le préfet.

"Une montée progressive des vents, avec des rafales pouvant faire s'envoler des projectiles et des objets (meubles de jardins, bâches...) est attendue au plus fort en milieu de journée de demain et durant l'après-midi", a détaillé la préfecture.

"Un état de mer dangereux, notamment sur le lagon ouest, pourrait aussi accompagner cette dégradation avec un risque de submersion marine sur les côtes du département, notamment autour des marées hautes."

La population est appelée à se confiner. Une situation qui inquiète alors que beaucoup d’habitations restent fragiles depuis le passage de Chido. Le risque de glissement de terrain est élevé.

- La tempête tropicale Dikeledi à 1085 km de La Réunion -

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer : 110 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer : 155 km/h.

Pression estimée au centre : 990 hPa.

Position le 11 janvier à 22 heures locales Réunion : 13.0 Sud / 49.4 Est.

Distance des côtes réunionnaises : 1085 km au secteur nord-ouest

Distance de Mayotte : 460 km au secteur est

Déplacement : ouest-sud-ouest, à 17 km/h.

- Les intensités et positions de Dikeledi au cours des prochains jours -

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 12/01 à 22h locales, par 14.4 Sud / 44.0 Est.

Cyclone tropical

Centre positionné le 13/01 à 22h locales, par 16.5 Sud / 40.9 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 14/01 à 22h locales, par 19.8 Sud / 39.9 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 15/01 à 22h locales, par 23.9 Sud / 41.2 Est.

Cyclone tropical intense

Centre positionné le 16/01 à 22h locales, par 28.7 Sud / 44.9 Est

- Entre 9 et 13 systèmes cette saison cyclonique -

Pour rappel, Météo Frane estime qu’entre 9 et 13 systèmes (tempêtes et cyclones) pourraient se développer, avec 4 à 7 d’entre eux atteignant le stade de cyclone tropical.

La liste des noms des cyclones : Ancha, Bheki, Chido, Dikeledi, Elvis, Faida, Garance, Honde, Ivone, Jude, Kanto, Lira, Maipelo, Njazi, Oscar, Pamela, Quentin, Rajab, Savana, Themba, Uyapo, Viviane, Walter, Xangy, Yemurai, Zanele.

Pour le C.M.R.S de Météo France Réunion (M.F.R.) la saison cyclonique a commencé le 15 novembre 2024 pour se terminer le 30 avril 2025 avec une exception pour l'île Maurice et les Seychelles dont la date de fin de saison cyclonique est fixée au 15 mai 2025.

