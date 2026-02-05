Météo : une belle journée pour finir la semaine

Ahhh enfin vendredi… Matante Rosina sourit en regardant dans sa boule de cristal. Pour ce vendredi 6 février 2026, elle prédit une masse d’air plus sèche et un vent qui tourne au Sud. Côté ciel, le matin s’annonce franchement ensoleillé, avec juste quelques nuages timides l’après-midi sur les pentes, histoire de pas laisser le ciel tout nu. Côté mer, la mer est peu agitée au nord et un peu plus remuante au sud. La boule de cristal de Matante Rosina est formelle : vendredi, c’est une belle journée, calme, lumineuse, presque sage. Alors profitez-en ! (Photo rb/www.imazpress.com)