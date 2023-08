Eau, vie étudiante, Hawaï, rugby et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 22 août 2023 : - Piscines, arrosages… malgré la sécheresse, La Réunion consomme toujours plus d'eau - Le coût de la vie étudiante atteint des sommets, contrairement au portefeuille des étudiants - "Nous sommes avec vous": à Hawaï, Biden tente de réconforter une communauté meurtrie - Coupe du monde de rugby : "un lever de rideau" à Saint-Paul - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée en perspective

Piscines, arrosages… malgré la sécheresse, La Réunion consomme toujours plus d'eau

Alors que la sécheresse gagne du terrain, que les feux de forêts ravagent le monde et que les ressources en eau s'amenuisent… les piscines elles, ont toujours le vent en poupe, et notamment à La Réunion, où les températures permettent de faire "plouf" (presque) tout au long de l'année. Un vrai paradoxe face au réchauffement climatique car pour fonctionner, il leur faut… de l'eau. Mais ce ne sont pas les seules consommatrices d'eau. Stations de lavage, collectivité et même nous, simple citoyen en consommons (parfois trop). Pourtant, à l'heure où les ressources en eau sont presque à sec à La Réunion et que les ressources sont à protéger, chaque goutte compte

Le coût de la vie étudiante atteint des sommets, contrairement au portefeuille des étudiants

Qui dit rentrée dit frais d'inscription, recherche de logement, frais d'alimentation, frais de transports et autres… Mais alors que le coût de la vie étudiante atteint des sommets "historiques", indique l'Unef, pour les étudiants, boursiers ou non, le quotidien s'annonce difficile. Entre logement, alimentation, transport ou encore frais de scolarité, difficile de s'y retrouver.

"Nous sommes avec vous": à Hawaï, Biden tente de réconforter une communauté meurtrie

"Nous sommes avec vous, aussi longtemps qu'il le faudra, je le promets": Joe Biden a endossé lundi son costume de "consolateur en chef" sur l'île de Maui à Hawaï, endeuillée par des incendies catastrophiques.

Coupe du monde de rugby : "un lever de rideau" à Saint-Paul

A l’occasion de la coupe du monde Rugby 2023 qui aura le 8 septembre 2023 en France, le Comité de rugby de La Réunion en collaboration avec la ville de Saint-Paul organise un "lever de rideau" ce vendredi 8 septembre. De ce fait, la sélection masculine de rugby et les Makis de Madagascar s’affronteront à 20h au Stade Julius Benard à Saint-Paul suivis de la diffusion du match France- Nouvelle-Zélande à 23h

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle matinée en perspective

Ce mardi 22 août 2023, Matante Rosina vous annonce une belle matinée en perspective sans trop de vent. Au fil de l'après-midi, le vent se renforce et emporte avec lui des nuages gorgés de pluie qui pourraient tomber du côté de la côté nord-ouest. Côté température, elles restent stables.