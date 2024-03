Saint-Paul : la ville mobilisée pour les droits des femmes tout le mois de mars

Chaque année, le mois de mars est dédié à sensibiliser aux défis auxquels les femmes sont confrontées et à promouvoir l’égalité des sexes. La Ville de Saint Paul est "fière de se joindre à ce combat en présentant un programme riche en événements et en actions visant à soutenir et à honorer les femmes de notre communauté" écrit la commune (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Du 1er au 31 mars, la ville de Saint-Paul met en avant la Femme à travers des expositions, des rencontres avec les artistes, des conférences, des projections …

"C’est un programme varié qui est proposé au public dans les différents lieux culturels de la Ville de Saint-Paul. L’engagement de la Ville sur ces manifestations nous permet de porter et défendre la voix des femmes dans leur lutte pour l’égalité des droits" détaille la ville.

Découvrez ici toute la programmation sur ce lien.