Saint-Paul : lancement de la première édition du Festival du Film de l'Océan Indien

Du lundi 8 avril au vendredi 12 avril 2024, la ville de Saint-Paul accueille le Festival International du Film de l'Océan Indien pour sa première édition. Au programme, diffusion de court et long métrage provenant de La Réunion, Maurice, Madagascar, Mayotte, Zanzibar, Tanzanie, l'Afrique du Sud, l'Inde, des Comores, et du Kenya. (Image : Affiche FIFOI)

Le Festival du Film de l'Océan Indien prendra place à la Maison Grand Cour de Saint-Paul pour la soirée d'ouverture et de clôture de l'évènement, accessible gratuitement sur réservation. Le Prix du Public et le Prix du Jury Jeunes seront décernés le vendredi 12 avril 2024 pour récompenser la meilleure oeuvre de l'évènement. Léspas Saint-Paul et le Ciné Cambaie diffuseront également certaines productions durant la semaine.

