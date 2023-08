Hip-hop : le "OneOne Battle Qualif’ Réunion" débarque à Saint-Pierre

L'association 974AllStar, en partenariat avec la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion, présente le "OneOne Battle Qualif’ Réunion". "Cet événement phare s'annonce comme une célébration époustouflante, réunissant des esprits créatifs et des talents exceptionnels de toute notre île", notent les organisateurs. Le OneOne Battle Qualif’ Réunion se tiendra le dimanche 10 septembre 2023, dès 15 heures, au Slam Skate Bar situé au 161 chemin Badamier, 97410 Saint-Pierre. Ce lieu emblématique sera le théâtre de performances extraordinaires et de compétitions féroces. Voici leur communiqué (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Préparez-vous à une compétition en 1vs1 palpitante, où les meilleurs breakers de l'île s'affronteront dans un duel mémorable. Seize participants, incluant des danseurs invités et des inscriptions libres, rivaliseront pour décrocher la précieuse opportunité de participer au prestigieux OneOne Battle International, prévu pour le 1er octobre 2023 à Carcassonne. Une place dans une Line-up exceptionnelle est à la clé.

- Une vague d'sxcitation supplémentaire -

Mais l'événement ne s'arrête pas là. Le OneOne Battle Qualif’ Réunion proposera également un captivant 7toSmoke all style debout, avec huit participants prêts à mettre en lumière leur expression artistique pure et leur créativité sans limites.

Pour les amoureux de musique et de rimes, un "Concours Rap" est au programme. Jusqu'à dix participants auront la chance de mettre en avant leurs talents de chanteurs, qu'ils soient débutants ou aguerris. Une phase de qualification et une finale époustouflante rythmeront la scène.

"Nous sommes fiers d'annoncer que cet événement est réalisé en partenariat avec la Fédération Hip-Hop et Culture Urbaine de la Réunion. Cette collaboration renforce notre engagement envers la promotion et la préservation de la culture urbaine sous toutes ses formes."

- Inscriptions et Informations : -

Le coût de participation est de 3 euros par participant. Pour vous inscrire ou obtenir de plus amples informations sur cet événement sensationnel, veuillez contacter Jérôme, alias B.Boy Flashback, au 0692 55 85 25.