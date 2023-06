Les jeunes saint-pierrois sensibilisés à la sécurité routière

Une journée éducation routière a été organisé ce mercredi 28 juin 2023 au gymnase Casabona de Saint-Pierre, à destination des jeunes. Lors de cette opération co-organisée par la maire de saint-pierre, la police municipale et la prévention routière ; les élèves ont passé trois épreuves : une épreuve théorique, une épreuve sur piste pour le code de la route et une épreuve de maniabilité du vélo sur piste. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Pierre)

Bravo aux jeunes Saint-Pierrois qui ont participé à la finale départementale des Pistes Éducation Routière aujourd’hui au gymnase Casabona.

Cette opération, organisée par la prévention routière, en partenariat avec la mairie de Saint-Pierre et sa police municipale, avait pour but de les sensibiliser à la sécurité routière et de les former à être des piétons et des cyclistes responsables.



Nous félicitons tous les acteurs de cette opération, qui a permis aux jeunes saint-pierrois de prendre conscience des enjeux de la sécurité routière et de respecter l’environnement.