Marc Gérard est décédé à l'âge de 94 ans, a-t-on appris ce vendredi 4 août 2023. Ancien conseiller général, ancien premier adjoint au maire de Saint-Denis, Auguste Legros, il a également été ancien président de la fédération départementale du RPR. Des personnalités politiques lui rendent hommage (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, président de la fédération LR de La Réunion

C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de Marc Gérard ; homme profondément gaulliste et figure politique qui aura marqué son temps.

Nous gardons en mémoire des moments forts et inspirants passés en sa compagnie, et son héritage continuera de nous guider dans nos actions futures. Sa détermination et ses idéaux resteront une source d'inspiration pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître.

En ces moments de deuil, nous tenions à présenter nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

• Cyrille Melchior, président du conseil départemental

C’est avec tristesse que j’apprends le décès de Marc Gérard, ancien adjoint au maire de Saint-Denis Auguste Legros, ancien Conseiller régional, ancien Conseiller général et ancien président de la fédération départementale du RPR.

Je veux rendre hommage à l’homme d’engagement qu’il était, passionné par l’action publique et politique. Il aura contribué, dans ses mandats respectifs, à défendre l’intérêt général, celui de nos concitoyens et tout particulièrement des Dionysiens. Je veux aussi saluer la mémoire d’un sportif courageux, combatif et déterminé.

A sa famille et à ses proches, j’adresse en mon nom personnel et au nom de l’ensemble des Conseillers départementaux mes condoléances les plus sincères."