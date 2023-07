Réparali Kafé revient à Saint-Pierre

La ville de Saint-Pierre vous informe du retour du Réparali Kafé ce mercredi 19 juillet 2023. Pour l’occasion un atelier dédié à la rénovation d’objet sera proposé aux visiteurs. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: illustration Cirest)

Vous avez des objets cassés ou abîmés chez vous ? Vous voulez apprendre à les réparer au lieu de les jeter ? Alors venez participer au Réparali Kafé, un atelier gratuit et convivial où des bénévoles vous aident à donner une seconde vie à vos affaires.

Le mercredi 19 juillet, le Réparali Kafé se déplace dans vos résidences :

- Le matin, de 9h à midi, au sein du GH Les portes

- L’après-midi, de 13h30 à 16h30, au sein du GH Gare routière

Venez avec vos objets endommagés et votre bonne humeur, et repartez avec le plaisir d’avoir appris quelque chose et contribué à la protection de l’environnement.

On vous attend nombreux !