Saint-Pierre célèbre la fête nationale

La ville de Saint-Pierre va célèbre avec un jour d’avance la fête nationale soit le jeudi 13 juillet 2023 sur le front de mer. Sera au programme : à 16 h un défilé militaire et associatif et à 18h 30 un plateau artistique animé par Matarom, lauréat du prix du 20 désamb 2022, et Cassya. Ci -dessous nous publions le communiqué (Photo: illustration )

Enfin, un feu d’artifice féerique illuminera le ciel et la mer de Saint-Pierre. Préparez-vous à en prendre plein les yeux à 22h dans le port de Saint-Pierre !