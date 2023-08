L’office des sports et du temps libre en partenariat de la ville de Saint-Pierre organise ce dimanche 27 août 2020, l’événement sportif et culturel "En rou lib". De 9h00 à 17h00, les saint-pierrois sont attendus sur le boulevard Hubert Delisle et au jardin de la plage à Saint-Pierre. Au programme : animations variées pour tous les goûts, tous les âges et tous les profils ( Photo: illustration sly/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)