Saint-Pierre : marché forain annulé

En raison du Salon des séniors sur le site de Salahin à Saint-Pierre le 9 et le 10 septembre, la ville de Saint-Pierre vous informe de l’annulation du marché forain samedi 9 septembre. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: rb/www.imazpress.com)

L'association AdeRR, soutenue par le Département de La Réunion, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion, l'Agence Régionale de Santé et d'autres partenaires, organise à Saint-Pierre les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2023 de 9h à 17h le Salon des Seniors sur le site de Salahin.

- Plus de 10 000 visiteurs y sont attendus -

Aujourd'hui, 60 000 Réunionnais sont âgés de 65 ans et plus. À l’horizon 2040, un Réunionnais sur cinq se situera dans cette tranche d'âge, soit 20% des habitants de l'île. La prise en compte et l'amélioration des conditions de vie de nos Seniors est donc un enjeu majeur de notre société.

Le Salon des Seniors doit permettre à tous de s'informer sur les services et soutiens existants, les activités de loisirs mais aussi les niches d'emplois et les formations professionnelles liées à ce qu'on appelle la "silver économie".

Pour permettre au public de déambuler en toute sécurité dans ce salon en plein air, le marché forain du samedi 9 septembre 2023 ne pourra exceptionnellement pas se tenir.

Solidarité, sollicitude et prévoyance, tels sont les trois piliers qui permettront à notre société réunionnaise de relever au mieux le défi démographique qui se présente à elle.