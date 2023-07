Saint-Pierre : "Navé in fwa lao" en représentation à l’Entre-Deux

Théâtre, agriculture et lombriculture

Depuis le week-end du 30 juin 2023, "Navé in fwa lao" déambule le long du sentier Fah'âme dans les villages des hauts du Sud de La Réunion. Ce samedi 8 juillet, muni de sa charrette boeuf, l’événement marquera un temps d’arrêt à l’Ente-Deux dès 10h. Au programme, des activités gratuites pour tous autour de l’agriculture et du monde paysan, et un spectacle donné par de la compagnie réunionnaise Lolita Monga. Ci-dessous, nous publions le communiqué (Photo: illustration rb/www.imazpress.com)

Rdv Samedi 8 juillet à l’Entre-Deux au Parking du 125ème - rue Fontaine

De 10h00 à 16h00 :

- déambulations/ balades en charrette boeuf

- sobatkoz avec les habitants

- ateliers de lombriculture, avec Rico Nourry de la Ferme Equestre du Grand-Etang

18h30, parking du 125ème

Spectacle Teat Saret de la Cie Lolita Monga - à partir de 12 ans

Le spectacle Teat Saret est un hommage aux paysans en paroles, musique et chansons, un spectacle poétique et engagé. Raconter la terre dans un monde où elle est en danger, raconter ceux qui consomment et mangent les produits de la terre, se rappeler les histoires, les superstitions, les saisons...

Gratuit, ouvert à tous !

Le GAL Grand Sud et le Théâtre Luc Donat portent cette année le projet « Navé in fwa lao », une proposition d’actions culturelles spécifiquement pensée hors-les-murs. L’événement se déroule de juin à novembre 2023 avec 13 dispositifs dans 12 quartiers, sur dix communes des Hauts du Sud de la Réunion.