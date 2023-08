Salon des séniors Réunion : les séniors à l’honneur à Saint-Pierre

Du samedi 9 au dimanche 10 septembre 2023, la ville de Saint-Pierre accueille le Salons des séniors Réunion à l’espace Salahin de la Ravine Blanche de 9h à 17h. Organisé par l’association AdeRR, cette manifestation dédiée aux plus de 50 ans et aux familles. Au cours de cette journée, un programme riche et varié, avec plus de 100 experts du bien-vieillir, des animations, des spectacles, des shows musicaux, des conférences, des ateliers, des expositions, un marché forain lontan et plein de surprises, annonce la ville de Saint-Pierre (Photo: rb/www.imazpress.com)