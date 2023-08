Ce dimanche 27 août 2023, l’Observatoire réunionnais du corail, vous invite à participer gratuitement à un sentier sous-marin ce à partir de 9h30 au stand Observatoire réunionnais du Corail. En partenariat avec la ville de Saint-Pierre et l’Office municipal du sport et du temps libres cet événement a pour but de faire découvrir la richesse et la fragilité du lagon, ses coraux, ses poissons et ses étoiles de mer (Photo: illustration www.imazpress.com)