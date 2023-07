CGTR : un congrès extraordinaire en novembre pour désigner un nouveau secrétaire général

La CGTR tiendra un congrès extraordinaire le samedi 25 novembre 2023 pour désigner son nouveau secrétaire général, indique la centrale syndicale ce mercredi 5 juillet 2023. Cette désignation arrive après l'éviction de Jacques Bhugon annoncé par Imaz Press dès le vendredi 19 mai. La mise à l'écart de l'ancien dirigeant avait prise après que l'ex-secrétaire général a été mis en cause dans un dossier de non-paiement des cotisations sociales (Photo syndicat CGTR , photo Sly imazpress)

C'est le samedi 3 juin que "le conseil confédéral de la centrale syndicale a mis fin aux fonctions de Jacques Bhugon en tant que secrétaire général" note la CGTR dans un communiqué.

La décision de tenir ce congrès extraordniare a été prise ce samedi 1er juillet par "les secrétaires généraux des structures réuni es en Conseil confédéral". Le même jour, il a été décidé que les affaires courantes de la centrale seraient administrées par "une organisation collégiale assurée par un Bureau de 13 membres".

Les membres de cette instance sont : Jacky Balmine, Didier Damour ; Joël de Palmas, Sylviane Dijoux Michel Giordanin, Patrick Grondin, Ludovic Guichard, Stéphane Mangaye, Sandra Menuel, Jean-Yves Payet, Raymond Payet, Wilson Payet, Miguel Thiong Soui.

Pour rappel, nous avions révélé dès ce mardi 16 mai que la commission exécutive confédérale de la CGTR allait examiner révocation de Jacques Bhugon, élu à son poste le 6 juin 2021.

Cette volonté de mise à l'écart venait après des mois de tensions au sein de l'organisation syndicale. Et pour cause. Comme nous vous le révélions, dès le mercredi 12 avril, c'est, notamment une dette importante – près de 94.000 euros – non réglée par Jacques Bhugon, alors dirigeant de la fédération métallurgie, qui a provoqué le trouble au sein de la confédération.

Ces 94.000 euros correspondent à des cotisations sociales réclamées par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) pour la période allant de janvier 2017 à décembre 2022.

La CGSS indiquait dans une courrier, que nous avons en notre possession, que "l'échéancier accordé à la suite de la crise (Covid - ndlr) n'ayant pas été honoré, vous (la fédération – ndlr) ne pouvez plus bénéficier de la remise d'office de vos majorations de retard associées".

La CGSS avertissant ensuite qu'elle reprend "les poursuites pour les montants et les sommes détaillées" dans son courrier.

Les cotisations dues pour les deux salariés de la fédération : son secrétaire général, Jacques Bhugon et une employée administrative.

"Cette affaire porte atteinte à toute la confédération même si elle n'y est pour rien" s'était emporté un syndicaliste, interrogé par Imaz Press sous couvert d'anonymat.

"On se bat tous les jours contre les patrons qui ne payent pas leurs cotisations sociales et là c'est dans l'une de nos fédérations que cela arrive. On ne peut pas l'accepter" avait renchéri une militante syndicale.

La commission exécutive a entendu le mécontentement au sein de la confédération, Jacques Bhugon a donc été révoqué.

