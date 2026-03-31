Voile : la Rose des Vents fait son retour au large de Saint-Paul

La Rose des Vents, c'est une régate engagée pour la voile au féminin. Cette année, elle se déroulera le samedi 4 avril 2026, toute la journée, dans les eaux de la baie de Saint-Paul. (Photo DR - Club nautique portois)

Événement incontournable du calendrier nautique réunionnais, cette régate met à l’honneur la place des femmes dans la voile habitable, "en plaçant leur engagement, leur expertise et leur leadership au cœur de la compétition", précise le Club Nautique Portois (CNP) .

La Rose des Vents se distingue par son format inclusif et engagé : les équipages peuvent être mixtes, mais une femme doit impérativement être à la barre. Une régate gratuite pour les femmes, afin de lever les freins à la pratique et encourager l’accès à la compétition.

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Portée par la dynamique des SailFilles, la section féminine du CNP, cette journée incarne une ambition forte : développer durablement la voile au féminin à La Réunion.

- Une régate engagée pour financer les actions des Sailfilles -

Au-delà de l’enjeu sportif, La Rose des Vents s’inscrit dans une démarche de soutien au développement des SailFilles. Grâce à la mobilisation bénévole de la section féminine du Club Nautique Portois, l’ensemble des bénéfices de la régate et de la soirée sera consacré au financement d’actions en faveur de la voile au féminin : participation à une régate du circuit Women Leading & Sailing à Lorient en juin 2026, entraînements, coaching et équipements

- Le programme -

• 09h00 : Accueil des équipages

• 10h00 : Briefing

• 11h00 : Départ de la régate

• 17h00 : Retour à terre

• 18h00 : Remise des prix Soirée festive organisée par les SailFille

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