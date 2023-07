Les actions de sensibilisation dans le cadre de la Fête de la mer et des littoraux se poursuivent dans les communes de l’Ouest. Après Saint-Paul, La Possession et le Port, les médiateurs vous donnent rendez-vous ce vendredi 7 juillet 2023 à Saint-Leu de 13h à 16h. Ce samedi 8 juillet, ils seront de 8h à 13h au marché du terroir et du savoir-faire à Trois-Bassins (Photo: TCO)