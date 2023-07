Le TCO vous informe qu'en raison de la manifestation festive de ce mois de juillet 2023, Kar’ouest renforce sa présence dans la ville de Saint-Paul. Ainsi, jusqu’au samedi 8 juillet les horaires seront aménagés sur les lignes 1, 2, 3 et T61. Le 9,14 et 16 juillet, Kar’Ouest augmente le nombre de places sur les lignes 1, 60, 61, 74 et 78 (Photo: ville de Saint-Paul)

