Saint-Pierre : séminaire des Entrepreneurs à l'IUT, une journée pour inspirer les étudiants

Le vendredi 6 février 2026, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de La Réunion organise la deuxième édition du Séminaire des Entrepreneurs, dans l’Amphithéâtre Alex How Choong. Destiné principalement aux étudiants de BUT GEA, cet événement réunira une dizaine d’entrepreneurs réunionnais, issus de secteurs variés, venus partager leurs parcours, expériences et visions de l’entrepreneuriat à La Réunion. (Photo : rb/www.imazpress.com)

À travers des témoignages d'entrepreneurs, l’objectif du séminaire est de sensibiliser et d’inspirer les étudiants sur les réalités de la création et du développement d’entreprise sur le territoire réunionnais, en abordant aussi bien les réussites que les défis rencontrés.

- Les entrepreneurs présents lors de cette édition sont notamment -

Wali Invest – Wali Mogalia

Ravate – Adam Ravate

Let’s Work – Aïcha Ramassamy

Maxadom – Rayane Patel

Modernys – Fayzal Omarjee

FeelBat – Jean-Christophe Habot

Mooland – Osmann Mooland

Relais Kréol – Tomy Techer

Actima – Maurice Grondin

COT – Patrick Chan-Ou-Teung



Porté par un groupe d’étudiants dans le cadre de leur formation, ce séminaire s’inscrit dans la volonté de l’IUT de La Réunion de renforcer les liens entre l’enseignement supérieur et le tissu économique local, tout en accompagnant les jeunes dans leur réflexion sur leur avenir professionnel.

- Programme -

8h00 – 8h15 : ouverture officielle du séminaire

Mot du directeur de l’IUT, présentation du projet par les étudiants organisateurs et introduction des entrepreneurs invités.

8h20 – 11h45 : témoignages d’entrepreneurs

Parcours, défis, conseils et échanges avec les étudiants.