[Photos] Centre hospitalier ouest Réunion : des cadeaux distribués pour les enfants hospitalisés

À l’occasion des fêtes de fin d’année, Solidarité Insaniyat et le Fonds de dotation Lesprilokèr ont distribué ce lundi 22 décembre des cadeaux auprès des enfants hospitalisés du service pédiatrie du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR). Une initiative - reconduite pour la deuxième année consécutive - qui vise à apporter réconfort, sourires et magie de Noël aux jeunes patients (Photos : sly/www.imazpress.com)

Dans leur hotte, une vingtaine de cadeaux pour des enfants âgés de un à 15 ans. Cela va des écouteurs connectés, au casque, au puzzle ou aux jouets pour les jeunes marmailles.

"L'idée est d'accompagner les enfants en cette période particulière car ce n'est pas toujours simple pour les enfants d'être hospitalisés", explique Marina Pongérard-Singainy, directrice du fond de dotation Lesprilokèr du CHOR.

Elle ajoute : "nous remercions le fonds de dotation Solidarité Insaniyat de nous accompagner à nouveau cette année pour offrir aux enfants hospitalisés un moment de bonheur. Granmersi azot !"

"On apporte du confort et du soutien pour égayer la fin d'année dans ce service de pédiatrie", poursuit Youssouf Alibhaye, secrétaire permanent de Solidarité Insaniyat.

"En étant aux côtés des enfants hospitalisés, nous nous assurons que les fêtes de fin d'année soient un moment de solidarité et de partage pour tous. A travers ce geste, nous voulons leur montrer qu'ils ne sont pas délaissés tout en leur apportant un message plein d'espoir", a confié Abdoullah Ravate, président du Fonds de dotation Solidarité Insaniyat.

Le personnel soignant du CHOR et le fonds de dotation Lesprilokèr ont salué cette initiative qui vise à instaurer une atmosphère bienveillante et festive au sein du service.

