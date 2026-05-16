Saint-Denis : deux jours pour faire de La Réunion le carrefour de la gastronomie créole

L’association Institut International de la Gastronomie Créole (IIGC) souhaite faire de La Réunion le carrefour de la gastronomie créole les 23 et 24 mai 2026 au Moca de Saint-Denis. Entre haute gastronomie, transmission et célébration de nos racines, le Sommet & Festival International des Chefs Créoles (SFICC) s’apprête à faire rayonner nos terroirs au-delà des frontières. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Le temps fort institutionnel : le samedi à 11h30 au Moca, une signature historique de lettre d’intention aura lieu entre le Rectorat de La Réunion, la Région Réunion, la CCIR et l’IIGC.

Ce partenariat scelle un engagement collectif inédit pour la formation d’excellence et la structuration de la filière.

- Des personnalités d'exception pour un rendez-vous fondateur -

Le sommet réunit un plateau de talents et d'experts sans précédent :

L’élite culinaire créole : Marcel Ravin (Martinique/Monaco, 3 étoiles Michelin), Lalaina Ravelomanana (Madagascar), Nizam Peeroo, ainsi que Kevin Minatchy et plus de 15 chefs réunionnais de référence.

Ambassadeurs et regards internationaux : La présence d’Alain St Ange (Seychelles) et de V. Sheree Williams, rédactrice en chef du média américain Cuisine Noir venu des États-Unis, souligne la dimension internationale de ce moment.

- Une immersion sensorielle pour le grand public -

Le Domaine Moca se transformera en un village gourmand dynamique :

- Show cooking permanent avec les chefs invités.

- Marché de producteurs et artisans (Maison du Curcuma, Tisanes, Rhums arrangés...).

- Ronkozé et ateliers autour de la biodiversité, du tourisme et de la santé.

- Soirée de Gala immersive le 23 mai (sur réservation).

L'offre phare : pour rendre l'excellence accessible à tous, l'entrée est fixée à 3 euros. Et pour célébrer la tradition, un riz chauffé sera offert aux 500 premiers visiteurs chaque jour.

- Le programme des deux jours -

Samedi 23 mai :

Dès 9h00 : Accueil café créole et grand "riz chauffé dan van" offert aux 500 premiers visiteurs.

10h00 : Ouverture officielle et interventions des partenaires.

10h00 - 18h00 : Marché des producteurs, show cooking continu et ateliers Mafate Café.

11h30 - 12h30 (Ronkozé) : "De la mémoire à l’étoile" avec Marcel Ravin.

13h00 - 15h00 : Show painting "Le Pilon créole - mémoire vivante".

14h30 : Signature officielle (Rectorat / CCIR / IIGC).

19h00 : Soirée de gala immersive créole (sur réservation).

Dimanche 24 mai :

Dès 9h00 : Accueil café créole et grand "riz chauffé dan van" offert aux 500 premiers visiteurs.

10h00 - 18h00 : Festival public, marché local et show cooking avec rotation des chefs.

10h00 - 10h50 (Ronkozé) : "Manzé la nature" : pharmacopée et tisanes.

11h00 - 12h00 (Ronkozé) : "Bien manzé" : nutrition et santé populaire.

14h30 - 15h20 (Ronkozé) : "La canne" : mémoire, douleur et renaissance créole.

17h00 : Clôture et perspectives de rayonnement international.