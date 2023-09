Le Grand Port de La Réunion lance la semaine maritime

Ce mercredi 13 septembre 2023, le Grand Port de La Réunion a lancé la semaine maritime au Moca. Un évènement qui veut rassembler le plus grand nombre d'acteurs portuaires des pays de la zone Océan Indien. Huguette Bello, présidente du conseil régional, était présente pour ce lancement. Nous publions leur communiqué ci-dessous (photos : Région)

La Présidente de Région, Huguette Bello, a participé ce mercredi 13 septembre au MOCA à l’ouverture de la Semaine Maritime, un événement d'envergure internationale porté par le Grand Port Maritime de La Réunion qui réunit des acteurs portuaires de nombreux pays de la zone.

La Présidente a rappelé l’engagement de la Région Réunion à contribuer au développement du Grand Port Maritime qui a tous les atouts pour s’imposer durablement comme une plateforme portuaire de référence dans l’océan Indien

Huguette Bello : "Défendre au mieux les intérêts du Grand Port de La Réunion, c’est défendre les intérêts de La Réunion toute entière. Le moment est important. Nous sommes à la croisée des chemins. Jamais le défi de l’insertion de La Réunion dans son environnement géo-économique n’a été aussi prégnant. Les évolutions structurelles dans les modes de transport maritime et les évolutions du trafic maritime conjugués au déplacement du centre névralgique des échanges économiques dans l’indo-pacifique dont nous sommes partie prenante, commandent au port de La Réunion d’être le plus performant possible dans cette zone du sud ouest de l’océan Indien. Nous avons le devoir, sinon l’obligation d’être ambitieux sous peine d’être marginalisés. Notre vision, c’est de faire de Port Réunion, un port d’éclatement dans cette zone de l’océan Indien, en conjuguant le trafic Nord-Sud avec le trafic Sud-Sud. C’est pourquoi la Région attache une importance première au développement des échanges avec les pays de notre environnement…"