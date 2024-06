Budget d'initiative citoyenne : un moyen de concrétiser un projet pour La Réunion

Jusqu'au dimanche 16 juin 2024, Réunionnais et Réunionnaises peuvent soumettre leurs projets à la deuxième édition du Budget d'Initiative Citoyenne du Département. Ce dernier donne l'opportunité de concrétiser des projets d'amélioration de vie à La Réunion. Lutte contre la vie chère, culture, transition écologique, action sociale… Associations ou pas, tous peuvent y prétendre. Mais pour cela, il faut s'inscrire (Photos : sly/www.imazpress.com)

Lucile Reboul est coordinatrice de deux projets qui ont pu bénéficier du Budget d'initiatives citoyennes (BIC), première édition pour l'association Le Clan.

"Le Bic nous a aidé sur deux projets connexes, d'abord sur l'organisation de 12 événements pour des jeux coopératifs que l'on a axé sur la sensibilisation à l'écologie", dit-elle.

Pour la première édition, Lucile Reboul avait déposé son dossier en octobre 2022. "La première phase a été de déposer le dossier puis est venu le temps du vote."

Grâce aux votes obtenus, l'association Le Clan a pu bénéficier de subventions de 15.000 euros.

Elle le dit, "sans le BIC on n'aurait clairement pas pu faire cela". "Des subventions qui nous ont permis de former des animateurs, d'intervenir sur des événements gratuits et maintenant on a des demandes de prestation et une activité qui commence", se réjouit Lucile Reboul.

- Un million d'euro à dispatcher -

Les projets proposés pour cette deuxième édition devront porter sur la lutte contre la vie chère, la transition écologique et solidaire, la culture ou l'action sociale.

Tout le monde peut participer au BIC : associations, établissements scolaires et citoyens. Les associations et les établissements scolaires peuvent recevoir 15.000 euros maximum de subvention pour leurs idées. Les citoyens, un maximum de 1.000 euros.

"Le Bic permet à chaque citoyen en association ou pas de pouvoir faire financer ses projets par le Département", déclare Gilles Hubert, vice-président du Conseil départemental.

"Cela dans l'objectif de donner la possibilité à chaque citoyen de financer leur projet dans un cadre participatif."

Sur les un million d'euros alloués au Budget d'Initiative Citoyenne, cinq enveloppes de 200.000 euros seront distribués et répartis équitablement entre les différentes zones de l'île.

Le projet doit être 100% local, viser l'intérêt collectif des Réunionnais.es, être à but non lucratif et réalisable en six mois.

Le Département analyse la faisabilité du projet et ensuite le soumet au vote de la population réunionnaise via une plateforme numérique.

. Pour faire la proposition de votre projet, vous devez vous rendre sur budgetcitoyen.departement974.fr.

"Un dispositif mis en place il y a deux ans et qui a connu un certain succès." Lors de la première édition, 123 projets ont été déposés, 80 projets soumis au vote et 54 projets sont en cours de réalisation, avec plus de 760.000 euros déjà consommés.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page internet adressée à la deuxième édition du BIC.

