Chido : trois tonnes de produits envoyées par le Département pour aider Mayotte

En soutien aux sinistrés du cyclone Chido, le Département de La Réunion va expédier trois tonnes de produits alimentaires et d’hygiène à Mayotte, avec l’appui d’un dispositif logistique exceptionnel. Ce jeudi 26 décembre 2024, les 11 palettes ont été transférées dans des conteneurs avant leur départ vers l'île au lagon au début du mois de janvier. (Photos: www.imazpress.com)

Le Département de La Réunion poursuit son élan de solidarité envers Mayotte, touchée par le cyclone Chido.

Après avoir débloqué une aide de 250.000 euros lors de sa dernière séance plénière, la collectivité a reccueilli trois tonnes de fournitures alimentaires et d’hygiène, réparties sur 11 palettes.

- Des produits de première nécessité pour Mayotte -

Les produits envoyés incluent des denrées essentielles, comme des boîtes de conserve et de la purée, mais aussi des produits d’hygiène, notamment des serviettes hygiéniques.

"Il y a là aussi une solidarité entre le Département et le groupe GBH qui a accepté de mettre en place la logistique et le transport vers Mayotte. Je crois que quand il y a des besoins de solidarité, les entreprises doivent faire des efforts", a confié le président du Département, Cyrille Melchior. Regardez :

Ces fournitures seront transportées par le navire CMA-CGM, parti de La Réunion le 18 décembre 2024 avec à son bord 158 conteneurs déstinés à Mayotte.

Il est attendu au Port autour du 4 janvier 2025 pour repartir vers l'île au lagon. L'arrivée est prévue le 8 janvier.

- Un dispositif logistique renforcé après le cyclone -

Philippe Leleu, président de l’Union maritime, souligne les efforts conjoints déployés pour assurer une prise en charge rapide des conteneurs. "Nous planifions ces opérations avec la cellule de crise qui se réunit tous les deux jours", explique-t-il. Écoutez :

Depuis le passage du cyclone, plus de 350 tonnes de marchandises ont été expédiées vers Mayotte, grâce à une mobilisation exceptionnelle.

La chaîne logistique portuaire, simplifiée par l’intervention de l’État et des douanes, permet d’accélérer les procédures d’embarquement et de débarquement.

Toutefois, l’arrivée et le déchargement des bateaux à Mayotte reste compliquée en raison des conditions portuaires. "Les équipes sur place font tout leur possible pour que les flux soient les plus rapides possibles", précise Philippe Leleu.

- Une mobilisation collective -

Cette aide humanitaire repose sur une coopération entre les collectivités, les entreprises, les associations et les CCAS des communes. La Banque alimentaire joue également un rôle clé dans le regroupement des dons.

"La Réunion montre toute sa capacité à répondre en très peu de temps", ajoute Philippe Leleu, saluant l’effort collectif déployé pour venir en aide aux sinistrés.

