Ce mercredi 18 septembre 2024, à la NORDEV, le Département a été au cœur de l’action lors de la Journée SBA (Stratégie du Bon Achat) organisée par la CINOR. Sur un espace de 108 m2 dédié à la commande publique, la Direction de la Commande Publique et les Directions thématiques du Département ont enregistré plus de 200 contacts et inscriptions. Nous publions le post ci-dessous (Photo : le Département)