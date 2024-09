Le Département accueille ses athlètes péi

Jeux olympiques et paralympiques

Ce mercredi 18 septembre 2024, le Département de La Réunion organise avec ses athlètes péi ayant participé aux Jeux olympiques et paralympiques, une rétrospective des actions menées par la collectivité. Réunis dans l'Hémicycle, c'est l'occasion pour chacun de se rappeler des temps forts des Jeux de Paris et se féliciter des médailles récoltées. Une action qui entre dans le cadre de leur action : "La Réunion Terre de Champions" (Photos : sly/www.imazpress.com)

"Les jeux olympiques et paralympiques ont été extraordinaires", affirme le président du Département, Cyrille Melchior.

"À travers cette matinée, le Département a voulu célébrer cet enthousiasme et cet élan autour des Jeux. Car il faut se souvenir que nous avons accueilli ici la flamme olympique, nous sommes Terre des Jeux et nous avons vu des collégiens partir et revenir enrichis par cette belle expérience", rappelle le président.

Cyrille Melchior tient également à mettre l'accent sur les athlètes péi : "nous avons vu nos champions partout sur les stades, les terrains, pratiquer leurs sports favoris. Alors bravo à eux pour cette belle réussite". Il adresse un remerciement particulier aux athlètes paralympiques : "mention honorable à ceux qui ont ramené des médailles et en particulier en paralympisme. Je pense notamment à Gaël Rivière et tout ceux qui l'entourent".

"Le Département voulait que La Réunion soit au rendez-vous de l'histoire et nous l'avons été", exprime le président du Département avec beaucoup de fierté. Regardez

- Les athlètes péi sur le sol réunionnais -

Tout juste de retour sur son île natale, Gaël Rivière médaillé d'or de cécifoot est déjà très demandé. Le gagnant des Jeux paralympiques de football commence aujourd'hui ses visites officielles en tant que champion au Département, l'occasion de célébrer une nouvelle fois, sa victoire aux Jeux.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul participant présent dans l'Hémicycle. Bien que Raphaël Mohamed ait fini septième en sa demi-finale du 110 mètres haies, que Manon Lebon ait été éliminée pendant l'épreuve de vitesse d'escalade et que le Réunionnais Alexandre Dällenbach - concourrant pour la Suisse - ait fini quatorzième en pentathlon, aucune distinction n'a été faite. Les deux athlètes ont été convié pour être félicité au même titre que le médaillé d'or.

