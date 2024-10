Ce week-end du 28 et 29 septembre 2024, les bibliothèques et médiathèques de Saint-Denis étaient "en folie". Trois journées nationales dédiées à la culture pour (re)découvrir les bibliothèques du chef-lieu. Spectacles, ateliers, expositions, plusieurs animations culturelles se sont succédés pour permettre à tous, petits et grands, d’explorer la culture sous toutes ses formes. Nous publions ci-dessous le post de la municipalité (Photo : www.imazpress.com)