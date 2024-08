En cette journée internationale du chien... ne les abandonnez pas

Ce lundi 26 août 2024, a lieu la journée internationale du chien. À cette occasion, la Civis a tenu à rappeler que l'abandon des chiens et de nos autres amis les bêtes est un délit. Pour rappel, le délit d’"abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende", d’après le site du gouvernement. En novembre 2023, plus de 73.000 animaux errants ou divagants ont été recensés à la Réunion, selon la préfecture (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Ensemble, essayons de changer les choses. Avoir un animal est une vraie responsabilité, alors prenons soin d'eux."

- L'abandon, un délit puni par la loi -

L'abandon massif des animaux met une pression énorme sur les refuges et les associations de protection animale. Les ressources limitées, les cages déjà occupées rendent la situation encore plus difficile.

Si on peut penser qu'il y a davantage d'abandon dans notre département pendant les vacances, "à La Réunion c'est toute l'année qu'il y a des abandons", déplore Jean-Luc Mignot, président de la SPA Nord à Sainte-Marie.

"Toute l'année des gens viennent abandonner leurs animaux, les déposer au refuge quand on a de la place, sinon on essaye de les renvoyer vers d'autres associations", dit-elle.

Au sein de la structure de Sainte-Marie, "on a actuellement 48 chiens pour 32 places et sur une année on accueille environ 700 animaux".

Pour rappel, le délit d’"abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, est puni d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison et 45.000 euros d'amende", d’après le site du gouvernement.

"Si l’abandon est fait en connaissance de cause et avec des circonstances aggravantes, l’auteur peut encourir jusqu’à 4 ans d’emprisonnement et 60.000 euros d’amende".

Pire, si l’abandon de l’animal entraîne sa mort, alors le propriétaire s’expose à une peine de 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.

Des chiens qui, abandonnés, errent dans les rues de l'île, rajoutant encore plus de chiffres au fléau de l'errance animale. En novembre 2023, plus de 73.000 animaux errants ou divagants ont été recensés à la Réunion, selon la préfecture.

