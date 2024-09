Félicitations à nos champions des Jeux paralympiques

Alors que viennent de se clôturer les Jeux Paralympiques, avec un extraordinaire bilan français, je voudrais rendre hommage et adresser mes plus chaleureuses félicitations aux trois Réunionnais qui ont porté haut les couleurs de notre île et de la France lors de ces olympiades. (Photo photo RB/www.imazpress.com)

D’abord, Laurent Chardard, double médaillé de bronze en para-natation, modèle de ténacité et de résilience. Ensuite Dimitri Pavadé, en para-athlétisme, qui échoue au pied du podium, malheureusement, mais qui laissera une trace indélébile dans l’histoire de la compétition pour son courage et son abnégation.

Enfin, j’adresse toutes mes félicitations à Gaël Rivière qui a remporté la médaille d’or en cécifoot avec l’équipe de France, au terme d’une belle épopée ponctuée par une finale de très haut niveau.

Tous, par leurs performances, ont œuvré à faire connaître un peu plus La Réunion au niveau national et international, un territoire d’excellence et de bienveillance dont le peuple est fier de ses champions."

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental de La Réunion