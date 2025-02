L'ONF répond aux préoccupations de l'entreprise TK Bois

En réponse aux préoccupations de l’entreprise TK Bois qui a organisé une conférence de presse ce mardi 25 février 2025, l’Office national des forêts souhaite apporter les éléments suivants, dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo : www.imazpress.com)

L’ONF n’applique pas une augmentation de tarif qui mettrait en péril la production de copeaux destinée à la filière animale réunionnaise. L’ONF vend annuellement à TK Bois environ 400 m3 de cryptoméria de - choix 3 - pour la production de copeaux utilisés comme litière dans des élevages de poulets à La Réunion. Il s’agit de la qualité de bois inférieure, le - choix 1 - étant la meilleure qualité, destinée aux scieries, et le - choix 2 - étant la qualité intermédiaire.

Ce bois est vendu par l’ONF - bord de route -, c’est-à-dire que l’ONF supporte en amont les coûts d’abattage et de façonnage des bois, ainsi que les frais de transport (débardage) jusqu’à une place de dépôt permettant l’enlèvement par camion.

Jusqu'à présent, les volumes exploités pour cette qualité de bois étaient relativement faibles, et les coûts d’exploitation étaient partiellement répercutés sur l'exploitation des bois de choix 1 et 2.

- L'ONF souhaite préserver ses relations commerciales -

Désormais, la mobilisation de volumes beaucoup plus importants de bois de choix 3, à travers de nouveaux débouchés comme la valorisation énergétique, nécessite un ajustement du prix de vente de ce bois afin de couvrir les coûts d’exploitation réels et

de rémunérer équitablement les entreprises de travaux forestiers.

L’ONF souhaite préserver les relations commerciales avec ses clients dans la mesure où la chaîne de valeur de la filière est respectée avec la juste rémunération de tous les acteurs. C’est dans ce cadre que l’ONF propose à ses principaux clients un contrat d’approvisionnement, permettant de donner aux deux parties de la visibilité sur les volumes et les prix.

- Couvrir à minima ses coûts de production -

Ainsi, l’approvisionnement de la filière de production de copeaux ne peut perdurer qu’à la condition que le prix d’achat permette à l’ONF de couvrir à minima ses coûts de production. Il est par conséquent nécessaire de connaître avec précision les contraintes

économiques de la filière de production de copeaux, afin d’identifier les possibilités de trouver un juste équilibre entre une production de copeaux accessible pour les filières agricoles locales, et les coûts d’exploitation supportés par l’ONF.

Si le circuit-court est à privilégier pour limiter les coûts de nombreux professionnels de l’élevage réunionnais, il est évident qu’il ne pourra se faire au détriment de la filière forêt-bois locale, qui ne pourra en aucun cas vendre du bois à perte.

- 100% du bois exploité est transformé et valorisé localement -

L’ONF rappelle que 100% du bois exploité à La Réunion est transformé et valorisé localement, la volonté de l’Office étant d’accompagner et de soutenir l’économie réunionnaise.

À l’instar de nombreux établissements publics, l’ONF doit, grâce au savoir-faire de ses équipes et à la confiance de ses partenaires, assurer la mise en œuvre de ses missions portant sur la protection de l’environnement, l’accueil du public en forêt, l’emploi et

l’approvisionnement de la filière bois locale. L’ONF doit préserver l’équilibre financier nécessaire à son fonctionnement et à la sauvegarde des emplois de ses 230 agents, des femmes et des hommes qui œuvrent au quotidien pour les forêts réunionnaises.