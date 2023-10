Le Bisik devoile son programme du mois

Le Bisik de Saint-Benoît dévoile sa programmation pour le mois de novembre. Il y en aura pour tous les goûts, du rock en passant par le punk jusqu'à la musique traditionnelle. Nous publions ci-dessous son communiqué. (Photo DR)

Le mois de novembre est plein de promesses et s'annonce inoubliable !

- Le vendredi 3 novembre, avec Saphire et Taba! pour une soirée rock, punk et étonnamment décalée.

- Le vendredi 10 novembre nous recevons Di Panda et Ctznkane pour une soirée où culture urbaine et traditionnelle de notre île fusionnent pour une soirée volcanique.

- Le vendredi 17 novembre, nous recevons les groupes Steel Alive et Roots Zombie pour une soirée reggae dub qui va vous faire voyager aux confins des profondeurs démesurées de la bass music où le dub se pare de ses atours les plus turbulents et tonitruants.

- Le vendredi 24 novembre, nous recevons The Mighty Crooks et Samba Novo pour une irrésistible soirée très dansante aux rythmes des Caraïbes et du Brésil.