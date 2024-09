Le département : les caravanes d'accès aux droits sillonnent La Réunion

Du 2 au 11 septembre 2024, les trois caravanes d'accès au droits et à l'information du département vont sillonner La Réunion afin de renseigner le plus possible les réunionnais et réunionnaises sur toutes leurs démarches administrative. Nous publions le post ci-dessous (Photo: Département)

Nos trois caravanes sillonnent les routes de l'île pour vous informer et vous accompagner dans vos démarches administratives et sociales. Que ce soit pour finaliser un dossier, obtenir des conseils en santé ou parentalité, ou encore pour vous renseigner sur vos droits, nos professionnels sont à votre écoute.

La Caravane est près de chez vous de 9h à 14h, ne manquez pas ce rendez-vous.

Cette semaine, retrouvez-nous sur les communes suivantes :

Saint-Gilles

Saint-Benoit

Saint-Pierre

Trois Bassins

Sainte-Suzanne

Rivière Saint-Louis

- Lieux de visites des caravanes d'accès aux droits : -

- Le 02/09 :

Parking du Musée de Villèle - Chemin des Primevères 97435 Saint-Gilles Les Hauts

Parking de l'Eglise du Centre ville (près de l'hôtel de ville) 21 bis rue Georges Pompidou 97470 Saint-Benoit

- Le 03/09 :

Proche de l'aire de jeux de Pierrefonds Chemin cachalots 97410 Saint-Pierre

Parking du Leader Price de La Saline Les Hauts Caravane d'accès aux droits 97422 Saline Les Hauts 2 rue de la poste

- Le 04/09 :

Parking de l'église de Trois-Bassins - Caravane d'accès aux droits 7 rue Georges Brassens 97426

Parc du Bocage (parking près de l'aire de jeux) Lucet Langenier 81 avenue Pierre Mendès France 97441 Sainte-Suzanne

- Le 05/09 :

Parking de l'église Notre Dame du Rosaire - Rue du Père Laporte 97421 Rivière Saint-Louis

- Le 09/09 :

Parking du Super U de Vincendo - 25 rue des marsouins 97480 Saint-Joseph

Espace insertion de Cambuston (à proximité de l'Eglise) 901 rue du Cambuston 97440 Saint-André

- Le 10/09 :

Avenue de la commune de Paris 97420 Le Port

Parking de la Poste (près de l'ancienne PMI) 165 Route Nationale 2 Sainte-Anne 97470 Saint-Benoit

- Le 11/09 :

Action "Rent Dans Rond" Groupe de lotissement Palmiste Rouge à Terrain Fleury 97430 Tampon

Espace vert en face du Parvis de l'Eglise Notre Dame des Laves Route Nationale 2 97439 Sainte-Rose

- Le 12/09 :

Parking du centre Multi-services de Langevin - 43 rue Charles Baudelaire 97480 Saint-Joseph

-Le 13/09:

Centre social de la Rivière des Pluies 96/98 rue Roger Payet 97438 Sainte-Marie