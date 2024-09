Le Département : les votes pour le budget d'initiative citoyen sont (bientôt) ouverts

Le lundi 9 septembre 2024, le Département organise l'ouverture des votes pour le budget d'initiative citoyen afin de permettre à chaque citoyen de proposer et de voter pour des projets conçus par les citoyens, pour les citoyens. Nous publions le post ci-dessous.(Photo : www.imazpress.com )

Le Département de La Réunion vous donne la parole pour faire entendre votre voix et devenir acteur du changement dans votre île.

Le BIC, c'est une initiative qui permet à chaque citoyen de proposer et de voter pour des projets conçus par les citoyens, pour les réunionnais.

Pour rapprocher le citoyen de la collectivité départementale et l’impliquer dans la construction des politiques publiques, le Département a créé son BIC sur deux thématiques essentielles pour le quotidien et l'avenir des Réunionnais : la lutte contre la vie chère et la transition écologique solidaire

Ne manquez pas cette occasion unique de vous exprimer. Votre vote compte et peut faire la différence.

Rendez-vous pour voter ici