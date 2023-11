Le Port : ce qu'il faut retenir du conseil municipal

Le conseil municipal du Port s’est réuni ce mardi 7 novembre 2023 sous la présidence du maire Olivier Hoarau. Une vingtaine d’affaires étaient à l’ordre du jour. Nous publions ci-dessous les principales délibérations. (Photo le Port)

Subventions aux associations Petite Enfance

Le Conseil municipal approuve l’attribution et le versement des subventions en fonctionnement, au titre de l’exercice 2023, à 7 associations gestionnaires de 180 places en crèches (multi accueil et micro crèche) au Port. La Ville entend ainsi soutenir les associations qui participent à la diversité de l’offre d’accueil notamment au regard de la pluralité des besoins du territoire.

Subventions programmations culturelles

Les élus ont validé l’attribution et le versement de subventions complémentaires en fonctionnement à deux associations culturelles pour l’organisation de Groove dann Port et Jazz dann Port. Suivant le Pacte Culture signé, en août 2015, la ville du Port souhaite renforcer son action en accompagnant la mise en œuvre d’un festival qui fera vivre et rayonner l’esprit du Port et de La Réunion, mettant à l’honneur sa jeunesse, ses artistes, en réunissant le plus grand nombre dans un moment de convivialité et de fête irriguant le territoire. « Ce sera un événement majeur dans la politique culturelle de la ville » a fait ressortir le maire du Port. Le festival portera sur la conjugaison de « Jazz Dann Port », un temps fort qui se tiendra en août 2024, porté par l’association Réunion Culture et une programmation annuelle d’actions et démocratisation culturelle « Groove Dann Port », portée par l’association Village Titan Centre Culturel, en milieu scolaire et au sein des quartiers.

Nouvelles activités à la piscine

Depuis octobre 2019 et sa réouverture, la piscine propose une offre de services (apprentissage, compétition, santé et loisirs) large et de qualité. Elle accueille plus de 68 000 usagers par an et des manifestations internationales. De nouvelles activités viendront enrichir l’offre de service avec des activités et des animations proposées dans le cadre de l’apprentissage de la natation, du bien-être et de la santé à destination d’un très large public (enfants jusqu’au seniors). La tarification des services reste inchangée. « Le plus symbolique, c’est de voir les familles qui fréquentaient peu ou pas la piscine, inscrire leurs enfants à la natation. La rénovation, la modernisation et l’offre de service étaient une nécessité et aujourd’hui on rajoute des activités mais on maintient les tarifs applicables depuis 2019 » a salué le maire, Olivier Hoarau.

Renouvellement de la Convention Territoriale Globale

Les élus ont validé le principe de renouvellement de la Convention Territoriale Globale (CTG) de services aux familles entre la ville du Port et la CAF pour la période de 2023-2027. La CTG est un document contractuel pluriannuel pour le déploiement de la politique sociale et familiale sur notre territoire et se décline autour des sept thématiques : accès aux droits et aux services, Petite enfance, Enfance/Jeunesse, Accompagnement à la parentalité, Animation de la vie sociale, Insertion sociale et professionnelle, Logement et cadre de vie. Elle sera pilotée par le CCAS.

Programme Action Cœur de Ville (ACV)

Le Conseil municipal a approuvé l’avenant n° 3 à la convention cadre pluriannuelle du programme Action Cœur de Ville ACV qui prévoit la poursuite du programme jusqu’au 31 décembre 2026. Le bilan intermédiaire (2018-2022) fait état de 29 % d’actions achevées et 58 % d’actions en cours. L’avenant vient aussi confirmer, pour 2023-2026, l’engagement de la ville du Port et de ses partenaires institutionnels et locaux à poursuivre le déploiement du programme ACV dans sa phase 2. Pour rappel, Le Port fait partie des 222 villes lauréates du programme et a engagé dès janvier 2019 avec l’État, les partenaires publics et privés la redynamisation du centre-ville.

Renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon SIDR Haute

Le projet et le programme d’une nouvelle école primaire de même que le plan de financement provisoire et le lancement du concours d’architecte pour la conception de l’école ont été approuvés par le Conseil municipal. La construction de cette école primaire, dans le cadre du renouvellement urbain des quartiers Ariste Bolon SIDR Haute fait partie intégrante du programme de travaux cofinancé par l’Agence Nationale de Renouvellement Urbain au titre de la convention NPNRU signée en mars 2020. L’école primaire comptera 17 classes dont une ULIS et une classe passerelle. Un équipement sportif de proximité à destination du groupe scolaire et du quartier est également prévu.

RHI Multisites

Le conseil municipal a approuvé le programme de cession de parcelles bâties et occupées par les familles recensées dans l’opération de Résorption de l’Habitat Insalubre (RHI) Multisites. L’actualisation du parcours résidentiel des familles a mis en exergue la nécessité de définir un nouveau produit de cession dénommé « parcelle bâtie », pour permettre aux familles recensées dans l’opération d’accéder à la propriété de la parcelle occupée par le logement qu’elles ont, elles-mêmes réhabilité. Par ailleurs, afin de favoriser l’accession à la propriété, des lots supplémentaires seront proposés à l’achat, à des familles non recensées de la RHI.

Ouverture au public Jardin de l’Oasis

Les élus ont validé, en vue de son ouverture au public, la mise à disposition anticipée et gratuite du "Jardin de l'Oasis" réalisé dans le cadre de la ZAC Triangle de l'Oasis. L’aménagement de ce jardin clôturé de plus de 6 000 m2 comprend un théâtre de plein air et des espaces de tranquillité, au centre du Campus Paul Vergès. Pour Olivier Hoarau : « c’est une très belle réalisation qui montre comment la Ville remet la question de la végétalisation au centre de sa politique d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie. Ce jardin rejoint le mail réhabilité qui accueillera le nouveau marché de l’Oasis à compter du 8 décembre ».