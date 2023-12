Le Port : grande collecte de cadeaux pour les plus démunis

Pour la troisième année consécutive, le Kabardock, la Ville du Port et les Centres Sociaux et Culturels Cœur Saignant et Far Far organisent l’opération Komando Kado. Le but est simple : récolter jeux, jouets, instruments de musique et livres pour les enfants des familles les plus démunies. Nous diffusons ci-dessous le communiqué du Port.

Les Généreux Donateurs ont jusqu’au 11 décembre pour apporter leur contribution au Kabardock (du lundi au vendredi de 9h à 17h et les soirs de concert).

Les kados récoltés seront ensuite redistribués par les équipes des centres sociaux.