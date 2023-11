Le Port : Olivier Hoarau présente les améliorations du marché de l'Oasis

Lors d’une rencontre avec les forains ce lundi 6 novembre 2023 au cinéma Casino, le maire du Port, Olivier Hoarau a présenté les différents aménagements qui ont été réalisés pour l’amélioration du marché de l’Oasis. Dès le 8 décembre, les forains s’installeront sur le mail piéton végétalisé qui pourra accueillir des manifestations et évènements. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo ville du Port)

Rappelant que la politique de la Ville est de préserver l’environnement en privilégiant des espaces verts, le maire a expliqué que le mail a été réhabilité lors des travaux de requalification de l’avenue Lénine. Le projet s’inscrit dans le cadre d’une opération plus globale de sécurisation des abords du collège Oasis et des équipements sportifs attenants au collège, et également dans la continuité du parc boisé d’un côté (avenue Lénine) et de la ZAC Triangle de l’autre (Avenue du 8 mars).

Dans cette nouvelle configuration, forains et visiteurs disposeront de plus de 200 places de parkings aux abords du mail. Pour sécuriser la traversée des usagers mais également permettre le stationnement des deux côtés, les jours de marché, l’avenue du 8 mars, sur la portion comprise entre le rond-point Oasis et le rond-point Héliospace passera en sens unique (dans le sens rond-point Oasis vers av. Raymond Vergès).