Le Port : reprises des galeries circulaires

L'économie circulaire au Port fait son grand retour les 13 et 14 février 2026 pour échanger autour de la consommation responsable, de la seconde vie des objets et soutenir les initiatives locales. Les Galeries vous attendent avec des produits issus de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS). Nous partageons la publication de la ville du Port. (Photo : Le Port)

Les Galeries Circulaires seront présents les vendredis 13 février de 9h à 12h et le samedi 14 février de 8h30 à 12h à la halle des manifestations du Port.

Retrouvez tous les acteurs et associations oeuvrant dans le domaine de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) à La Réunion : des fruits et légumes bio, les ordinateurs reconditionnées, décorations et objets.

L'entrée est libre et gratuite.