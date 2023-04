Vesak : une grande fête bouddhiste célébrée à Saint-Pierre

Le Vesak, une grande fête bouddhiste, est organisé à la salle “Le Joyau des Songes", 1 rue de L’Entre-Deux à Saint-Pierre le samedi 6 mai 2023 à partir de 10h. Cette journée vise à faire découvrir au public le courant spirituel du bouddhisme, les différentes écoles, les pratiques et les valeurs. Au programme : ateliers de médiation, conférence, stands associatifs et repas partagé. Nous publions le communiqué des organisateurs ci-dessous.

Cette fête célèbre une naissance : la transformation d'un homme ordinaire, Siddharta Gautama, en un être éveillé, c'est -à -dire un Bouddha. En tant qu'événement fondateur, il est célébré par toutes les différentes branches du monde bouddhique au-delà de leurs

diversités.

En proclamant cette journée internationale en 1999, l'Assemblée générale des Nations Unies a considéré que cette célébration permettait à l’Organisation de saluer la contribution que le bouddhisme, l’une des plus vieilles religions du monde, apporte depuis plus de 2 500 ans et continue d’apporter à la spiritualité de l’humanité.

C’est l’occasion pour les bouddhistes de s'ouvrir à tous dans un esprit de tolérance, de compassion, de joie et de porter publiquement leurs valeurs de non-violence, d’amitié entre les peuples, de paix dans le monde et d'harmonie avec la nature.

Cette année le Vesak sera célébré à Saint Pierre, à la salle du “Le Joyau des Songes, 1 rue de L’Entre-Deux, 97410 Saint Pierre”.

Le 6 mai permettra au public réunionnais de mieux connaître le bouddhisme et les différentes traditions vivantes sur son île grâce à cette journée « porte-ouverte » pendant laquelle seront proposés :

- des ateliers méditation des différentes traditions,

- une conférence «Comment les enseignements du Bouddha nous aident à cultiver la paix »

- des stands pour rencontrer les associations bouddhistes présentes sur l’île,

- une pratique commune de Chenrezig

- repas partage, chacun apporte un plat végétarien.



C'est avec joie, que la "Présence bouddhiste" (l'union des diverses traditions/écoles bouddhistes de l'île de la Réunion) vous convie à cet événement. Que le Vesak 2023, à la Réunion, placé sous le signe de l'ouverture du cœur et de l’esprit, soit l'occasion d'un partage fraternel avec tous dans le Dharma du Bouddha.



Ci-dessous le programme de la journée du Vesak

Entrée libre et gratuite



10h00 : Ouverture accueil

10h30/10h45 : Présentation / ouverture du Vesak

10h45/11h00 : Méditation 10 minutes

11h00 : Conférence Publique - « Comment les enseignements du Bouddha nous aident à cultiver la paix »

12h30 : Méditation marchée 20 minutes, Chân Pháp Khê.

13h00/14h15: Repas végétarien partagé avec ce que chacun aura apporté.

14h20/14h50 : Intervention Zazen, To Zanmaï

14h55/15h25 : La pratique de Tonglèn (association Gyeltsabje)

15h30/16h00 : Intervention Doshin, Gilles Jou Lun

16h00/16h30 : Pause

16h30/17h00 : Méditation du thé, Chân Pháp Khê.

17h05 /17h40 : Pratique de Chenrezig (Dhagpo Réunion)

17h45/18h15 : Méditation silencieuse

18h30 : rangement et fermeture