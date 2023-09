La Région présente les dispositifs d’aide économiques aux entreprises

Plus d’une centaine de partenaires et acteurs économiques sont allés à la rencontre de la Région le jeudi 7 septembre 2023 au domaine du MOCA. Ce rassemblement visait à partager les nouvelles modalités des aides économiques régionales et européennes (photo : sly/www.imazpress.com)

Jeudi 7 septembre 2023, à l’invitation de la Région Réunion, plus d’une centaine de partenaires économiques étaient réunis au domaine du MOCA - Montgaillard, pour une présentation du nouveau cadre d’action régional en matière économique, et une revue des dispositifs d’aide économiques régionaux et européens en faveur des entreprises locales. Ce rendez-vous lance l’organisation de différentes rencontres avec les entreprises sur le terrain, dans les micro-régions de l’ile, dans les hauts, ..., pour "aller vers" les entreprises et faire en sorte que toute entreprise éligible puisse le savoir et disposer des clés pour déposer un dossier d’aide pour la création ou le développement de son projet.

Pour Patrick Lebreton, 1er Vice-Président, délégué aux affaires générales, financières et à l’économie, « cette rencontre marque le début d’une nouvelle méthode de travail entre la Région et les entreprises réunionnaises. Nous voulons plus d’échanges et plus de temps de rencontres pour mieux faire connaitre les possibilités qui sont offertes aux entreprises et en particulier les plus petites, les TPE et PME, qui ont un accès moins facilité à l’aide ».

La #nouvelle économie au service d’une nouvelle dynamique pour nos entreprises

La rencontre s’inscrit dans le cadre du déploiement de la nouvelle économie : la stratégie régionale de développement économique adoptée fin 2022 par la Région Réunion, au terme d’une large concertation, et à l’occasion de la révision du Schéma Régional de Développement Économique, d’Internationalisation et d’Innovation (SRDEII).

La nouvelle génération des dispositifs d’aides économiques

La Région, autorité de gestion pour le FEDER, met en œuvre les fonds européens à La Réunion (PO 2021-2027). La rencontre a donc été l’occasion de présenter l’action économique de la Région Réunion, les aides économiques en pratique, ainsi que le dispositif d’information économique mis en place pour outiller les entreprises de l’île. Des ateliers se sont tenus par grandes thématiques d’action de la Région : tourisme, innovation, production locale, numérique,..., afin de favoriser la rencontre entre les équipes d’instructeurs région, les organisations professionnelles et les acteurs économiques qui seront les principaux relais et prescripteurs auprès des entreprises potentiellement éligibles.

La nouvelle génération d’aides économiques permet, entre autres, des démarches simplifiées, un renforcement des aides en faveur du public des TPE, un rééquilibrage territorial avec des secteurs géographiques bonifiés pour les hauts, l’est et le sud, ainsi qu’un réseau d’acteurs relais pour accompagner l’entreprise dans ses démarches. La Région a également mis en place à travers les aides FEDER un soutien pour renforcer les compétences autour du chef d’entreprise dans sa démarche de demande d’aide (consultants, experts comptables, ...).

Une rencontre qui s’inscrit dans une actualité économique chargée

Dans son intervention, le 1er Vice-Président de la Région a annoncé un certain nombre d’avancées qui seront en œuvre dès 2024, comme la mise à disposition d’un nouvel instrument d’avances remboursables vers les très petites entreprises, dans le domaine de l’industrie la réflexion en cours pour le soutien logistique aux intrants (SLAI) en provenance des pays tiers, les discussions en cours avec BPI pour lancer un nouveau prêt relance, les instruments haut de bilan en étude avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI).

S’agissant de la commande publique régionale, 230 M€ sont investis chaque année auprès des entreprises locales qui répondent aux besoins d’achat de la collectivité. La Région s’engage pour 2024 à mieux communiquer sur le prévisionnel des marchés afin que les entreprises se préparent mieux à répondre.

C’est donc dans l’écoute, l’échange et plus de proximité avec les acteurs économiques, que la Région a souhaité aborder cette rencontre. Il est essentiel de continuer à associer les acteurs pour faire évoluer, adapter les dispositifs en fonction de la nouvelle tendance de l’évolution du contexte économique local. Pour la Région cette concertation est indispensable notamment sur des dossiers d’une sensibilité première pour le territoire comme celui de l’octroi de mer. Sujet sur lequel la Région appelle à une vigilance de tous les instants. Des rencontres spécifiques avec les acteurs économiques du territoire auront prochainement lieu sur ce dossier.

"Pour tenir compte de la situation des plus petites entreprises, souvent en difficulté au niveau de leur trésorerie -, nous allons lancer dès début 2024 un nouvel instrument d’avances remboursables pour l’investissement matériel des très petites et petites entreprises. Ce nouveau dispositif se doit d’être réactif, il complète l’important panel d’aides directes et indirectes mis en œuvre par la Région et l’Europe " - Patrick Lebreton, 1er vice-président

Différents intervenants (Ordre des experts comptables de La Réunion, French Tech, Bouftang, ... ) ont souligné l’importance de l’accompagnement qui est mis en place pour faciliter et encourager l’accès à l’aide. De nouveaux secteurs sont désormais accompagnés, aux côtés de secteurs plus traditionnels comme par exemple l’innovation, le digital, les jeux vidéos, ... Pour les représentants de ces secteurs, le soutien à la professionnalisation des compétences, l’aide à la transition numérique des entreprises, l’appui au rayonnement de nos talents, sont autant d’actions bénéfiques qui sont aujourd’hui confortées par la Région.

Un dispositif agile pour répondre aux besoins des entreprises

Cette rencontre a été l’occasion de lancer officiellement la page LinkedIn de la nouvelle économie ; une page entièrement dédiée à l’information des entreprises. Cet outil s’inscrit dans la démarche menée par la Région Réunion d’adapter ses modes de communication et d’information pour informer les entreprises et futurs entrepreneurs là où ils se trouvent.

Pour rappel, le 5 juillet dernier, la Région Réunion a lancé la plateforme en ligne dédiée aux dispositifs d’aides économiques : www.lanouvelleeconomie.re. Un guide pratique des 58 dispositifs d’aide économiques répertoriés par secteurs prioritaires (tourisme, numérique, innovation, export, secteurs productifs, pêche, aquaculture, audiovisuel, jeux vidéo) peut y être téléchargé, et un formulaire complété pour contacter directement les personnes ressources.

L’enjeu pour la Région est que toute entreprise éligible à La Réunion dans les secteurs prioritaires soit informée et en capacité de recourir à ces dispositifs à des étapes clés de son développement (création, investissements, recrutements, financement, ...).

À terme, le site web est voué à devenir une véritable plateforme d’informations et de contributions à disposition des entreprises et futurs entrepreneurs, pour s’informer des dispositifs d’aide économiques en vigueur, tester son éligibilité, partager de l’information.

Des rencontres prévues sur l’ensemble du territoire

Des rendez-vous thématiques de proximité seront organisés partout dans l’île dans les prochaines semaines. Des matinales de la nouvelle économie viendront s’y ajouter dans les secteurs bonifiés des hauts, de l’Est et du Sud. Finalement, les ateliers de la nouvelle économie se tiendront avec les organisations professionnelles.

Pour suivre l’actualité : www.lanouvelleeconomie.re