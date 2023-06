Pierrefonds : une centrale solaire au pied de la piste de l'aéroport

Nouvelle dans le paysage, la centrale solaire au sol de l’aéroport de Pierrefonds a été inaugurée ce vendredi 30 juin 2023 du côté de Saint-Pierre. Cette centrale photovoltaïque est la première du genre construite au sol d’un aéroport français certifié européen de cette superficie (Photos : www.imazpress.com)

Implantée sur trois délaissés aéroportuaires, la centrale de 20.000 panneaux photovoltaïques a pour ambition de revaloriser des terrains inexploitables en raison de leur proximité avec la piste de l’aéroport en faveur de la transition énergétique.

Ce choix de localisation de la centrale n’est pas anodin. "L’implantation de panneaux photovoltaïques au sol sur un territoire aussi protégé que La Réunion ne pourrait pas se faire n’importe où. Ces terrains à proximité de l’aéroport ne pourraient être exploitées autrement" a expliqué Jean-Paul Normand, sous-préfet à l’occasion de l’inauguration.

- Un aéroport à énergie positive -

"Nous somme fiers que pierrefonds devienne un aéroport à énergie positive qui permet d’économiser près de 7.000 tonnes de co2 par an" a lancé André Thien Ah Koon lors de la présentation de la nouvelle centrale solaire.

En 2016, les premières discussions s’organisent entre TotalEnergies et le syndicat mixte de Pierrefonds. Sept ans après le projet est réalisé dans une logique de transition énergétique engagée à La Réunion.

"Il nous faut doubler les centrales photovoltaïques existantes sur le territoire et cette centrale s’inscrit dans ce cadre" précise Gaël Vallée, directeur Développement Outre-mer, TotalEnergies Renouvelables France.

"La production des 20.000 panneaux solaires représente la consommation annuelle de 8.400 personnes et pourra contribuer à l’équilibre du système électrique du sud de l’île en reinjectant de l’énergie stockées au moment du pic de consommation souvent observé le soir" a-t-il ajouté.

Une partie du financement du projet a été ouvert à la participation des réunionnaises et réunionnais avec plus de 130.000 euros collectés soit 40% des investissements.

- Préserver la biodiversité -

Avant l'installation de la centrale, une étude de terrain a été menée et a permis la protection d'espèces endémiques présentes sur les trois zones de l'aéroport concernées avec la mise en place d'un balisage, de mesures d'évitement et de transplantation.

Pour présserver les pétrels et puffins, less travaux de nuit ont été adaptés avec le suivi d'un calendrier écologique et un choix d'éclairages réglementés en concertation avec la Société d'études ornithologques de La Réunion (Seor).

- Aller vers une plus grande autonomie énergétique -

Pour rappel, parmi les grands défis à relever à La Réunion, l’autonomie énergétique afin de réduire la dépendance aux énergies fossibles.



"Il nous faut réduire les émissions de gaz à effet de serre dans un contexte où le besoin en électricité est fort et croissant" a indiqué Jean-Paul Normand pour qui la centrale contribue à cette politique.



En ce sens, d’ici la fin d’année un nouvel équipement de même nature que la centrale solaire de l'aéroport de Pierrefonds devrait être inaugurée sur l'île.

