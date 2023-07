Retraite de Monseigneur Gilbert Aubry

Après 47 ans à la tête du diocèse réunionnais, Monseigneur Gilbert Aubry prend une retraite bien méritée. (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

Celui qui fut le plus jeune évêque de France au moment de son ordination le 2 mai 1976, à seulement 33 ans, a incontestablement marqué la société réunionnaise.

Porteur d’une parole de paix et de justice, Monseigneur Gilbert Aubry a été un grand défenseur de la "créolie", c’est-à-dire la reconnaissance de la place de l’homme et de la femme réunionnaise et de la langue créole. Toujours à l’écoute, il a défendu avec, parfois beaucoup de dynamisme, le vivre-ensemble réunionnais et le dialogue interreligieux.

Aussi, je tiens à saluer son travail remarquable et lui souhaite le meilleur pour la suite.

Je souhaite également la bienvenue et la pleine réussite dans ses missions à notre nouvel évêque, Monseigneur Pascal Chane Teng.

Olivier Hoarau