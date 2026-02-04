Saint-Denis : le retour des jeudis d'accès aux droits dans les quartiers

Le CCAS de Saint-Denis reprend sa tournée en sillonnant les routes des quartiers de la ville pour venir à la rencontre de la population et offrir des moments d'écoute, d'information et d'échanges pour vous accompagner dans vos démarches et vous orienter vers de bons interlocuteurs. Ce dispositif est accessible gratuitement et sans rendez-vous. Le premier rendez-vous de l'année est le jeudi 5 février à la mairie annexe du Chaudron à partir de 9h. Nous partageons la publication de la ville de Saint-Denis. (Photo : www.imazpress.com)