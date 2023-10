Saint-Pierre : des travaux pour aménager la rue Four à Chaux

À compter du lundi 9 octobre 2023, des travaux de reprise des trottoirs de la rue Four à Chaux vont débuter pour une durée prévisionnelle de six semaines (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

Ces travaux visent à améliorer la sécurité et le confort des piétons sur cette rue.

Les travaux se dérouleront en deux phases :

- La première phase concernera le trottoir côté montagne, depuis la rue Isautier jusqu'à la rue Lorion.

- La deuxième phase concernera le trottoir côté mer.

Pendant ces travaux, le stationnement sera affecté sur les zones concernées. Nous vous invitons à respecter la signalisation mise en place.

La circulation sera maintenue sur la rue Four à Chaux, mais nous vous conseillons d'éviter le secteur si possible et de privilégier les modes de déplacement doux.

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés.