Saint-Pierre : Dowdelin et Simaronn' en concert ce vendredi au Kerveguen

Ce vendredi 29 septembre 2023, l'artiste Dowdelin ainsi que Simaronn' seront en concert au Kerveguen à Saint-Pierre à partir de 21 heures. Nous relayons le communiqué de la commune de Saint-Pierre.

Dowdelin (La Martinique, La Guadeloupe, l'Arménie et La France)

Afro-futurisme créole mais pas vraiment jazz contemporain, Dowdelin franchit toutes les limites possibles entre les genres et les ethnies. Considéré comme un véritable carrefour musical de l'Atlantique noir, le groupe prend un malin plaisir à brouiller les pistes pour laisser place à la spontanéité créative. La biguine s’enlaçant au hip hop, le jazz contemporain se tissant avec le reggae, le créole dialoguant avec la vaste palette des musiques qui sont ses filles ou ses sœurs...

Ces influences éparses naissent de la cohésion entre David Kiledjian le maître des épices synthétiques, Olyvia la chanteuse soul martiniquaise, Raphaël Philibert le multi-instrumentiste ainsi que Greg Boudras à la percussion. Leur dernier album “Lanmou Lanmou” produit par Underdog Record illustre parfaitement l'audacieux mélange d’héritage qu’ils vous feront découvrir au Kerveguen le 29 septembre.

Simaronn’ (La Réunion)

Simaronn’ est l’association de sept musiciens d’horizons différents amoureux de leur héritage et de la musique. Des sonorités Maloya tirant vers le jazz jusqu’à l’Amérique latine en passant par des vibrations africaines, ce groupe émergeant regorge d’une âme ancestrale et ne manquera pas de vous faire crapahuter dans les styles exotiques.

“Retour à l’état sauvage” de la traduction littéraire, débute en 2020 à l’initiative de Karine Amano l’une des chanteuses, qui se fera accompagner ensuite d’artistes hors pairs et déjà imprégnés de musique. Bertrand Dugain le guitariste, Amassy Thierry (alias Enrico) à la basse, Sully Parata (Roi Lion) percussionniste et voix chœurs, Bodo Sullyvan à la percussion et la batterie, Troca Elodie Kayambiste et choriste, Karine Armano roulèr et voix lead du groupe, Bruno Sambo aux claviers.

Billetteries :

Tarif plein : 20 euros

Tarif réduit : 12 euros