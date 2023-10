Saint-Pierre fête les 10 ans du Salon du livre Athéna

À compter de ce jeudi 5 octobre et jusqu'au dimanche 8 octobre 2023, la ville de Saint-Pierre va rimer avec culture et surtout lecture. Le Salon du livre Athéna, 10ème du nom, commence en effet dès ce jeudi dans différents quartiers de la commune saint-pierroise. Pour ce plus grand événement littéraire de l'Océan indien la ville de Saint-Pierre a convié certaines des plus belles plumes de la langue française. Philosophes, romanciers, essayistes, illustrateurs ou auteurs de livres jeunesse, tous les styles et tous les goûts seront représentés sur le site des Jardins de la plage. 30.000 visiteurs sont attendus (Photo Photo sly/www.imazpress.com)

"Le Salon fête ses 10 ans d’existence, je me rappelle encore du premier" a noté, Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi. "Ces 10 ans ont consacré le livre comme vecteur de savoir a des valeurs fondamentales qui transcendent les pages des livres" a-t-il ajouté. "C'est grâce au travail sans relâche de nos services culturelles que le salon existe". Ecoutez :

Cette année le Salon est placé sous la thématique "Engagement, liberté, vérité". Trois mots qui permettront aux amoureux de la littérature et aux passionnés de découvrir ou redécouvrir la richesse d’une écriture engagée. "Dans la période qui se profile, on a le devoir de dire la vérité aux gens" estime Michel Fontaine :

"Le thème de l’engagement est un thème qui nous touche tous" souligne ainsi Elly Daniel de la mairie de Saint-Pierre. "La Reunion a connu des périodes sombre dans son histoire et les débats qui auront lieu seront l’occasion de faire la lumière sur ces pérides", ajoute-t-il.

Au fil des années, ce Salon est devenu "un pilier de la scène culturelle réunionnaise et de l'Océan indien, un lieu où les histoires se tissent", note la commune de Saint-Pierre.

- Une décennie d'ouvrage en tout genre -

Du roman, en passant par la BD, le thriller et encore bien d'autres… "Depuis ses débuts, cet événement a considérablement évolué pour devenir un rendez-vous littéraire de renommée, attirant des visiteurs de tout horizon" indique la mairie de Saint-Pierre.

"Cet événement culturel incontournable célèbre la littérature sous toutes ses formes et offre une plateforme unique aux écrivains, aux lecteurs et aux amateurs de livres pour se réunir et explorer le monde fascinant de la littérature."

"C'est important de promouvoir la culture de l'Outre-mer dans les médias nationaux voire internationaux" estime Emmanuel Kherad, journaliste pour France Inter. "L'ouverture du salon sur les écoles, les collèges, c'est fondamental. Partout en France on devrait promouvoir la littératture à l'école" dit-il. Ecooutez :

- Auteurs du monde et de La Réunion seronts présents -

Au cœur de sa Salon, des talents péi, des auteurs et écrivains à la plume parfois rêveuse, parfois amoureuse…

Ce Salon Athéna est l'occasion pour eux de présenter leurs œuvres, d'interagir avec leur public et de partager leurs expériences.

Outre la mise en avant des talents locaux, nous accueillerons également des écrivains de renommée nationale. Pour le 10ème anniversaire de son existence, seront présents Frédéric Lenoir, Franck Thilliez, Michel Onfray, Cynthia Fleury, le prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr et plus d'une centaine d'auteurs.

Des séances de dédicaces, des conférences et des tables rondes sont organisées pour permettre aux auteurs, tels que Franck Thilliez, d'interagir directement avec leurs lecteurs et de discuter de leurs œuvres.

