Saint-Pierre : la fraise en fête au Domaine Vidot

À compter de vendredi 29 septembre et jusqu'au dimanche 1er octobre 2023, la fraise est en fête au Domaine Vidot à Mont Vert les Hauts à Saint-Pierre. Un événement organisé par l'Office municipale de développement, agricole et rural (OMDAR). Nous relayons le communiqué de la ville de Saint-Pierre.

Du vendredi 29 septembre au dimanche 1er octobre, profitez d’un programme riche et varié pour toute la famille :

Élection de Miss Fraise, animations musicales, Concours de danse traditionnelle, bal de la 3ème jeunesse, radio crochet et bien plus encore! Mais surtout : venez déguster les délicieuses fraises du Domaine Vidot et découvrez les produits locaux des exposants !

Ne manquez pas cette fête conviviale et gourmande ! On vous attend nombreux !