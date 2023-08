Saint-Pierre : quand trouver son futur sport devient un vrai jeu d'enfant

À l'approche de la rentrée des classes, revient aussi le choix éventuel d'une activité sportive pour son marmaille. Natation, judo, danse, athlétisme, foot… Laquelle choisir ? Car face à une multitude de choix, encore faut-il trouver la pratique qui lui correspondra. C'est d'ailleurs ce que propose l'événement de ce week-end du 12 et 13 août à la Zac Canabady de Saint-Pierre. Au total, une quarantaine de disciplines seront au rendez-vous (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

"Maman je veux faire du foot", "papa je veux faire de la boxe"… Puis au final quelques mois après "tout compte fait je n'aime plus ça". Qui n'a jamais entendu ces phrases sortir tout droit de la bouche de ses enfants.

La première chose à faire pour les parents, c'est de laisser son enfant découvrir le sport qui l'attire par lui-même. Et quel meilleur moyen que d'aller directement à la rencontre des associations.

- Plus de 40 disciplines présentées -

Ce week-end du 12 et 14 août 2023 de 9h à 18h, a donc lieu le Vitalsport, organisé en collaboration avec une grande enseigne d'articles de sports. Un événement national vieux de 30 ans, porté pour la première fois à La Réunion.

"L'objectif de l'événement est de donner accès au sport au plus grand nombre en proposant un week-end rythmé entre initiations et démonstrations", explique Anne-Cécile Mussard, la responsable de Décathlon Saint-Pierre.

Plus de 40 disciplines seront représentées sur ces deux jours. "L'encadrement est assuré par des éducateurs diplômés de nos clubs et associations partenaires", ajoute-t-elle.

Sur ces deux jours, entre 10.000 et 15.000 visiteurs sont attendus dans la zone Canabady.

Les associations présentes sur site à Saint-Pierre ont eu comme consignes de proposer des cours, des ateliers d'initiation sur ces deux jours, avec un temps de démonstration publique.

L'accent de cet événement est également mis sur l'accessibilité des sports aux personnes handicapées.

- Les associations conquises -

Pour David Goulois, gérant d'un dojo à Grand-Bois (Saint-Pierre), avoir un tel événement – qui plus est est une première – est un réel bénéfice. "Il s'agit très clairement de faire connaitre sa discipline et son club – en l'occurrence le dojo karaté à Saint-Pierre", nous dit-il.

"C'est aussi l'occasion de faire des rencontres avec d'autres enseignants et pratiquants d'arts martiaux sur ce week-end."

De plus, "c'est un excellent projet et ça permet le temps d'un week-end de mettre le sport en l'air sur Saint-Pierre." Et également "de recueillir de nouvelles inscriptions", même si au dojo "nos places sont limitées" (80 places pour 45 personnes inscrites en l'espace de neuf mois d'existence).

Une association dont les pratiquants feront des démonstrations pour montrer tout leur art au public.

Pour le rugby club de Saint-Pierre, également présent lors de cette manifestation, "cet événement est une vraie vitrine pour notre association sportive", nous indique le secrétaire général, Jonathan Piron. "Nous ne sommes pas un sport majeur à La Réunion, mais à quelques jours des Jeux des Îles et de la Coupe du monde de rugby en France, on se doit d'être visible."

"Notre premier objectif est de rencontrer le public et leur faire découvrir notre sport", dit-il. "Il y a une place pour tous les gabarits chez nous."

Des ateliers découverte du rugby et une information sur le club seront proposés. "La rentrée sportive pour nous c’est le 23 août donc c’est parfait pour aller chercher de nouvelles recrues", conclut Jonathan Piron.

Autre discipline, la gymnastique. "Cet événement est très intéressant pour nos associations sportives", explique Laurent Sigismeau du club de gymnastique de Saint-Pierre.

"À cette période de l'année, les parents sont à la recherche d'activités pour leurs enfants, pour la nouvelle année scolaire. L'objectif est donc de faire pratiquer le trampoline et de mettre en place quelques ateliers pour faire découvrir la gymnastique."

Les meilleurs gymnastes du club seront d'ailleurs présents ce samedi 10h20 et les meilleurs trampolinistes à 15h50 pour une démonstration commentée.

"Un tel événement devrait nous apporter, nous espérons, de la visibilité et un nombre d'inscriptions supplémentaires", conclut le club.

- Le sport, un enjeu de santé publique -

Ce qui est certain, c'est que trouver une activité sportive à son enfant – au-délà de l'aspect santé – est nécessaire pour son développement et son activité physique et pour lui faire découvrir le lien social avec les autres.

"Le sport est un vecteur de valeurs morales et également le moyen le plus facile de lutter contre l'obésité (et les pathologies qui en découlent) qui sévissent gravement à La Réunion", ajoute David Goulois.

C'est d'ailleurs dans ce sens, que l'Éducation nationale a décidé d'imposer 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com