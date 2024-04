"J’espère qu’on ne va pas subir une attaque à main armée" : quand un journaliste découvre le "quartier" Saint-André

Vincent Lapierre, journaliste de l'Hexagone et ancien proche d'Alain Soral, est allé à la découverte de la ville de Saint-André dans une vidéo publiée le 23 avril 2024. L'objectif : dénoncer la "mayottisation" de La Réunion. Entre raccourcis, fausses informations, et paternalisme aux relents néo-colonialistes, ce journaliste, que nous nous serions bien passés de découvrir, n'hésite pas à étaler son ignorance. "J’espère qu’on ne va pas subir une attaque à main armée" a-t-il même tranquillement déclaré. Car c'est bien connu, à La Réunion et notamment à Saint-André, les car-jacking à main armée sont le quotidien de la population.

Sous des airs de fausse bienveillance, Vincent Lapierre va à la rencontre de plusieurs Réunionnais. Certains qui semblent l'avoir invité, et d'autres qu'il croise au fil de ses balades dans les rues de l'île - où personne ne l'agresse, malgré la violence terrible qu'il dénonce dans sa vidéo longue de 49 minutes .

En commençant la vidéo on pourrait presque "saluer" l'initiative. Il débute en effet en dénonçant l'inaction des pouvoirs publics sur certaines problématiques, notamment la gestion des déchets qui posent un véritable problème dans l'île, mais aussi le manque de logements et l'insalubrité de ces derniers.

Mais rapidement, alors qu'il se met en chemin pour Saint-André (un "quartier chaud", l'un des plus "dangereux de l'île", comme il le décrit), ce journaliste commence à s'inquiéter d'être "attaquer à main armée".

Sur place, il est étonné quand on lui mentionne que les bandes sont composées de Mahorais et de Comoriens...Mais aussi de Réunionnais. Il l'est encore plus quand une habitante lui apprend que des bandes rivales existent depuis des décennies dans l'île.

Avant de dérouler tranquillement sur la "tier-mondialisation" de la ville parce que des encombrants et des poubelles sont présents sur le trottoir. C'est bien connu, les makoteries ne sont évidemment pas originaires de La Réunion. "Cette configuration de cocotiers et chaleur c'est quand même spécial" s'amuse-t-il.

On notera aussi qu'aucune mention n'est faite des violences intrafamiliales, qui représentent la - très - grande majorité des faits de violence dans l'île. Un fait qui n'a pas grand intérêt pour ce monsieur, celles-ci étant perpetrées par des Réunionnais majoritairement. L'unique violence intéressante est celle perpétrée par des "étrangers", semble-t-il.

Le titre même de sa vidéo pose question. "Un paradis menacé". Vraiment ? L'alcoolisme rempant, la pauvreté extrême, le mal-logement, la prévalence de maladies comme le diabète, les violences intrafamiliales : toutes ces problématiques existent depuis des dizaines d'années. De quel paradis perdu parle-t-il exactement ?

C'est finalement près de 50 minutes d'approximations aux relents racistes, qui pourtant soulèvent de réelles problématiques, que nous propose Vincent Lapierre. A noter que ce journaliste s'est fait connaître à l'époque où il était membre de l'association Egalité et réconciliation, fondée entre-autre par Alain Soral, connu pour ses idées antisémites, négationistes, misogynes et homophobes, mais aussi par deux anciens membres du groupuscule d'extrême-droite violent Groupe union défense (GUD). Un charmant personnage, donc. On a hâte de voir sa seconde vidéo sur le sujet...

Non, c'est une blague.

